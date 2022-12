A Argentina fez seu melhor jogo na Copa do Mundo ao vencer a Polônia por 2 a 0 no último jogo da fase de grupos. Os argentinos poderiam ter aberto o placar com Lionel Messi, de pênalti, mas a cobrança do craque do Paris Saint-Germain foi defendida pelo goleiro Wojciech Szczesny. Após o jogo, Messi se disse irritado pelo erro, mas destacou que a equipe não se abalou em campo.

“Estou irritado por ter perdido o pênalti, mas o time saiu mais forte depois do meu erro. Sabíamos que assim que saísse o primeiro gol mudaria o jogo e eles abririam”, avaliou.

Messi voltou a destacar a união do elenco argentino e celebrou a atuação consistente diante dos poloneses. A Argentina deu vexame na estreia da Copa ao perder por 2 a 1 para a Arábia Saudita e depois teve dificuldades para derrotar o México por 2 a 0. Contra a seleção europeia, voltou a mostrar o futebol envolvente do período em que ficou 36 jogos sem perder sob comando do técnico Lionel Scaloni.

”Finalmente encontramos o que somos e o que procurávamos. A vitória anterior nos deu muita tranquilidade. Voltamos a pensar em nós e voltamos a vencer, buscando o que sempre fizemos desde que Scaloni começou. Jogamos assim de novo.”

Na partida diante dos poloneses, Messi chegou a 22 jogos em Copas do Mundo e superou o ídolo Diego Maradona. O camisa 10 se disse orgulhoso de bater a marca e lembrou a relação de afeto que costurou com a lenda do futebol argentino.

“Diego ficaria feliz, ele sempre foi próximo e carinhoso comigo. Ficaria feliz neste momento pela vitória e por tudo que foi vivido dentro de campo”.

A Argentina agora enfrenta a Austrália, no sábado, às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os australianos surpreenderam ao vencer a Dinamarca por 1 a 0 e se classificaram na segunda posição do Grupo D.

“Agora vamos jogar contra a Austrália, que também vai ser duro. A Copa do Mundo é muito equilibrada, qualquer um ganha de qualquer um. Tem pouco tempo de descanso”.