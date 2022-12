O duelo entre Argentina e Croácia nesta terça-feira, pelas semifinais da Copa do Mundo, terá um elemento especial: o último confronto entre Messi e Modric, vencedores da Bola de Ouro, no maior palco do futebol mundial. Aos 35 e 37 anos, respectivamente, os camisas 10 e capitães de suas seleções disputam no Catar a última Copa de suas carreiras, após anos de encontros e rivalidades no Real Madrid e Barcelona.

Em Mundiais, Messi e Modric tiveram apenas um encontro, em 2018, pela fase de grupos. Na ocasião, a Croácia derrotou a Argentina por 3 a 0. Eleito melhor jogador daquele torneio e da Bola de Ouro naquele ano, o camisa 10 croata marcou um dos gols da vitória, que pavimentaria a campanha da sua seleção rumo ao vice-campeonato.

No Catar, os jogadores são os principais destaques da competição. Messi, segundo a Fifa, em estudo divulgado nesta semana, é a referência técnica da Copa até aqui. São quatro gols e duas assistências, incluindo seu primeiro gol em uma partida de mata-mata.

Modric, por sua vez, segue como referência da Croácia mesmo estando com 37 anos. No mesmo estudo da Fifa, a seleção europeia foi destacada pelo seu vigor físico. Desde 2018, são cinco prorrogações e quatro disputas de pênalti disputadas. Em todas, os croatas saíram vencedores. Contra o Brasil, Modric não foi substituído, jogou os 120 minutos da partida e cobrou um dos pênaltis, que ajudou a classificar a Croácia para sua segunda semifinal consecutiva.

NÚMEROS NA COPA DO MUNDO

Messi disputa sua quinta Copa do Mundo. No Catar, ele igualou a marca do ídolo argentino Gabriel Batistuta, com 10 gols marcados, em 24 jogos. Eleito melhor jogador do Mundial de 2014 e com sete Bolas de Ouro conquistadas ao longo de sua carreira, ele busca seu primeiro título a nível mundial pela Argentina – conquistou em 2021 a Copa América, disputada no Brasil.

No Catar, Messi faz sua melhor Copa da carreira. São quatro gols e duas assistências. Após a derrota para a Arábia Saudita, completou 84% dos passes que tentou e foi eleito melhor jogador em duas partidas desta Copa, contra o México e a Austrália.

Modric também disputa sua última Copa no Catar. O camisa 10 croata nunca se destacou pelos números individuais. Em quatro Mundiais (2006, 2014, 2018 e 2022), ele tem apenas dois gols e uma assistência. Dentro de campo, o capitão croata se destaca no meio-campo, rodando o jogo da seleção e criando espaços na defesa.

Contra o Brasil, nas quartas de final, Modric completou 90% dos passes que tentou (115). Destes, 39 foram feitos para quebrar a linha de defesa da seleção brasileira e dominar o meio-campo no duelo.

PRIMEIRO CONFRONTO

Hoje líderes e referências em suas seleções, o primeiro duelo entre Messi e Modric aconteceu há 16 anos, em amistoso disputado na Suíça. Em 1º de março de 2006, poucos meses antes da Copa do Mundo daquele ano, dois jovens e promessas de suas seleções se encontravam pela primeira vez, com vitória croata por 3 a 2.

Modric, ainda no Dínamo de Zagreb, fazia sua estreia pela seleção croata, antes de disputar seu primeiro Mundial. Já Messi, ainda uma jovem promessa do Barcelona, marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção argentina.

Desde então, Messi disputou outros 164 jogos, marcou 94 gols e 54 assistências. Modric tem números menos expressivos, como já era esperado: 160 jogos, 23 gols e 25 assistências. Os dois são os únicos jogadores, da Argentina e da Croácia, que disputaram o amistoso em 2006 e seguem no elenco para o Catar.