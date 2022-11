México e Arábia Saudita estão eliminados da Copa do Mundo do Catar. A seleção mexicana venceu o confronto com os sauditas por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Lusail Stadium, mas se despede do torneio pelo saldo de gols, que favorece a Polônia. Poloneses e argentinos, que se enfrentaram no outro jogo da rodada do Grupo C, avançaram ao mata-mata.

Os mexicanos somaram quatro pontos no Mundial, assim como os poloneses. O time de Robert Lewandowski anotou dois gols e sofreu outros dois, ficando com zero de saldo de gols. A equipe de Gerardo “Tata” Martino foi às redes em duas ocasiões também, mas sofreu três gols ao todo, terminando com saldo negativo de menos 1.

Os sauditas, que protagonizaram a primeira zebra da Copa ao bater a Argentina, foram eliminados, terminando a competição na lanterna do Grupo C, com três pontos.

Precisando desesperadamente da vitória para sonhar com a classificação às oitavas, o México se lançou ao ataque desde os primeiros movimentos. Com a pressão mexicana, os sauditas não conseguiam ultrapassar a linha do meio-campo. O panorama, porém, não era muito diferente do que ocorreu na estreia, em que a Arábia Saudita superou a Argentina com uma virada no segundo tempo.

O México persistia na busca por seu primeiro gol na Copa do Mundo do Catar, impondo um ritmo oposto ao que se viu nas duas primeiras rodadas, diante de Polônia e Argentina. O alvo continuava um pouco distante dos arremates, mas o ambiente do jogo favorecia a abertura do marcador pelo lado mexicano. O jogo muito físico e faltoso fez o árbitro inglês Michael Oliver distribuir cartões.

Até o apito final da primeira etapa, o México continuou buscando o gol de todas as maneiras. A Arábia Saudita, sabendo da possibilidade de se classificar com um empate, preferiu não se arriscar. Lozano foi a válvula de escape mexicana pela ponta direita, mas a falta de companhia para triangulações e passes mais precisos em direção à grande área dificultou a missão.

O México voltou para o segundo tempo com o mesmo foco e determinação. Assim, saiu o primeiro gol mexicano no Mundial do Catar. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada na primeira trave, Martín mergulhou na pequena área e abriu o placar no Lusail.

Cinco minutos depois, Chávez, que já havia se destacado no primeiro tempo, fez uma cobrança de falta espetacular, anotando um golaço, o segundo do México no jogo. O resultado, porém, ainda não classificava o México, mesmo com a vitória parcial argentina por 1 a 0 no outro jogo do Grupo C.

A Arábia Saudita já mostrava grande abatimento, irreconhecível se comparada aos dois primeiros confrontos na Copa. Sequer esboçou reação. O México continuava em alerta, querendo o terceiro gol. Com o segundo gol argentino, Polônia e México passaram a ficar empatados em saldo de gols. O critério de desempate passou a ser o número de cartões amarelos, ainda beneficiando os europeus.

Na reta final, os mexicanos foram às redes com Antuna, mas o gol foi anulado por impedimento, marcado em campo corretamente. Nos acréscimos, quando menos se esperava, a Arábia Saudita marcou o seu gol. Em tabela na grande área, o craque saudita Al-Dawsari marcou e encerrou o sonho mexicano.

FICHA TÉCNICA:

ARÁBIA SAUDITA 1 X 2 MÉXICO

ARÁBIA SAUDITA – Al-Owais; Al-Ghanam (Bahbri), Al-Amri, Al-Tambakti e Al-Bulayhi (Sharahili); Abdulhamid e Al-Hassan (Madu); Kanno e Salem Al-Dawsari; Al-Shehri (Al-Obud) e Al-Brikan. Técnico: Hervé Renard.

MÉXICO – Ochoa; Jorge Sánchez (Kevin Álvarez), Montes, Héctor Moreno e Gallardo; Edson Álvarez (Funes Mori), Luis Chávez e Pineda (Carlos Rodríguez); Lozano, Henry Martín (Jiménez) e Vega (Antuna). Técnico: Gerardo Martino.

GOLS – Martín, aos 2, Chávez, aos 7, e Al-Dawsari, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Álvarez, Al-Shehri, Al-Hassan, Al-Tambakti, Madu, Al-Amri e Bahbri.

ÁRBITRO – Michael Oliver (Inglaterra).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 84.985 pagantes.

LOCAL – Lusail Stadium, em Doha, no Catar.