O novo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que irá reconstruir a pasta juntamente com os servidores da agricultura familiar, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). “Vamos reconstruir essa pasta. Agradeço a todos ex-ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) que iniciaram esse caminho”, afirmou, durante a sua cerimônia de posse que ocorre na sede da Companhia Nacional de Abastecimento, em auditório lotado.

Teixeira fez um discurso político, relembrando a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o impeachment de Dilma Rousseff. “A justiça reparou esse erro. Um gigante nunca é aprisionado. Isso nos inspira a assumir esse ministério tomados de esperança”, afirmou.

O ministro assumiu a pasta fazendo o sinal de “L”, em homenagem ao presidente Lula, e agradeceu a militância do partido presente, assim como os ex-ministros do MDA. Participaram da cerimônia lideranças de movimentos sociais do campo, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), militantes e lideranças do Partido dos Trabalhadores.