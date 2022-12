Na véspera de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo do Catar, o volante Luka Modric admitiu nesta quinta-feira que a atual seleção da Croácia não é tão boa quanto a equipe que foi vice-campeã mundial no Mundial de 2018. Na Rússia, os croatas registraram a melhor campanha da história em Copas.

“Podemos não ter uma seleção tão boa como tínhamos na Rússia, mas podemos fazer uma boa partida e obtermos um bom resultado. A Croácia é um país com muito talento, que trabalha muito bem a base, por isso conseguimos fazer times fortes”, comentou o meio-campista, uma das referências do Real Madrid.

Modric já enfrentou o Brasil antes, no jogo de abertura da Copa de 2014, na Neo Química Arena, em São Paulo. Mas ainda não venceu. “A seleção brasileira tem jogadores fenomenais na defesa, meio-campo, ataque. É um time muito bom. Teremos de jogar e acelerar, com força e agressividade. Não podemos dar liberdades aos brasileiros.”

O volante garantiu que a equipe não poupou esforço para chegar em alto nível neste duelo das quartas de final da Copa. “Cada partida é única. Já pudemos demonstrar que somos fortes física e mentalmente e estaremos preparados para irmos até os pênaltis, se for necessário”, declarou Modric. “O Brasil é o favorito, mas isso são estatísticas. Estamos confiantes de que somos capazes de vencer.”

O Brasil nunca perdeu um jogo para a seleção da Croácia, adversária desta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília). O histórico de partida entre as equipes têm um empate e três vitórias para o time brasileiro.