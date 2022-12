Luka Modric se acostumou com os embates contra o astro Lionel Messi, nos clássicos entre Real Madrid e Barcelona. Prestes a se reencontrar, agora nas semifinais da Copa do Mundo do Catar, na próxima terça-feira, o meia admitiu que não é fácil parar o camisa 10 argentino. Mas fez questão de frisar que a Croácia “está preparada” para a missão.

“Tenho ambição de jogar outra semifinal contra uma seleção grande (eliminou o Brasil), não apenas contra um jogador. Claro que Leo (Messi) é muito grande, o melhor jogador deles, e vamos ter muitas dificuldades para pará-lo. Mas estamos preparados, vamos dar tudo, e espero que seja o suficiente para estar na final”, afirmou Modric, neste domingo, em entrevista para a TVE, da Espanha.

Mesmo com muita gente falando sobre a Argentina e já projetando uma final entre Messi e o francês Mbappé, Modric não quis saber de polêmica e viu essas notícias como algo normal pela grandeza das seleções oponentes.

“Todos olham mais para os países grandes. Como somos um país pequeno, ninguém nos leva em conta. Não temos problema com isso, de os outros serem os únicos

favoritos e estarmos nas sombras. Isso é coisa de fora e não podemos controlar”, enfatizou. “Só podemos competir ao máximo, dar tudo e esta é a nossa força”, acrescentou.

Modric faz questão de ressaltar o poder croata e cobrou um pouco de respeito. “Ninguém fala de nós, mas temos um time muito bom, maduro, com jovens que trouxeram qualidade e energia. De 22 jogos, perdemos apenas um, é algo impressionante”, alertou. “Jogamos muitos jogos bons e isso também diz muito sobre nós. Eu estava confiante de que poderíamos fazer algo agora. Depois de quatro anos, estar novamente nas semifinais é algo muito grande.”

Foram três prorrogações superadas na Copa da Rússia e mais duas no Catar. Caso haja empate no tempo normal com os argentinos, Modric vê a Croácia mais uma vez muito forte para novo tempo extra. E confiante.

“Quando esses momentos chegam, estamos demonstrando uma mentalidade muito forte, o que é necessário. Temos fé que vai correr tudo bem, embora não seja fácil chegar a este momento”, admitiu. “Gostaríamos de terminar (os jogos) mais cedo, não chegar aos pênaltis, porém estamos prontos.”