Triste por desperdiçar a chance de disputar mais uma final de Copa do Mundo, mas recompensado por fortalecer a imagem do futebol croata no cenário mundial. Modric manifestou seu contentamento por meio de postagem nas redes sociais nesta quarta-feira dando mostras de que está assimilando a derrota de 3 a 0 para a Argentina pelas semifinais.

“O mundo nos respeita muito mais agora. Os nossos fãs demonstram o orgulho por estarmos entre as quatro melhores seleções do mundo. Como na Rússia, fico feliz por ser capitão dessa equipe”, afirmou o jogador.

O saldo da queda no Mundial deixou no íntimo do meia Modric um sentimento positivo pela campanha feita pelos croatas, principalmente por superar o Brasil nas quartas de final.

“Nossos jogadores mostraram força, unidade, coragem e caráter. São valores que não podem ser mudados. São muito mais importantes do que isso”, afirmou o jogador de 37 anos que não quis antecipar qual será sua posição em relação à seleção daqui para a frente.

O treinador Zlatko Dalic comentou sobre o futuro de Modric e disse que não pretende interferir na decisão que o veterano atleta venha tomar. “É uma opção dele. A derrota e a eliminação foram muito duros de assimilar. Isso é normal. Espero, de coração, que ele permaneça”, comentou.