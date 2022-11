Grande astro da atual vice-campeã Croácia, aos 37 anos, Luka Modric espera disputar mais uma final de Copa do Mundo e se permite sonhar com o título. Como o Mundial do Catar deve ser o seu último, ele não descarta encerrar a carreira após a disputa, desde que volte do país árabe com a tão sonhada taça em mãos, pensamento parecido ao exposto por seu companheiro de clube Cristiano Ronaldo em entrevista recente ao jornalista Piers Morgan.

“Se acontecer isso, seria genial. Se ganharmos, eu poderia até me aposentar, sim”, afirmou o meio-campista multicampeão pelo Real Madrid em coletiva de imprensa nesta terça-feira.. “Não tomei nenhuma decisão sobre isso. Quero jogar um grande torneio, com o nosso grupo e também de forma individual. Não quero pensar em mais nada além disso”, completou.

Apesar da idade, Modric diz estar bem fisicamente, afirmação facilmente comprovada por sua regularidade no time merengue. “Me sinto bem. Estar aqui pela quarta vez, sendo capitão, é uma honra. Estamos treinando bem e acostumamos com o clima, com as circunstâncias difíceis. Estou bem fisicamente, estou saudável e espero que isso continue assim”.

A Croácia começa sua jornada na Copa do Catar a partir das 16 horas (de Brasília) de quarta-feira, em duelo com o Marrocos. Para o técnico Zlatko Dalic, que concedeu coletiva ao lado de Modric, a seleção croata chega mais respeitada ao atual Mundial depois da grande campanha da edição passada. Ele também destacou os bons resultados conquistados por países de menos tradição no evento nestes primeiros dias.

“A Arábia Saudita ganhou da Argentina, a Túnica somou um ponto. Não existem partidas fáceis, sabemos que é difícil. Apreciamos e respeitamos muito o futebol dessas seleções. As surpresas são possíveis, por isso temos de estar preparados para estas partida”, comentou Dalic, antes de avaliar o Marrocos, adversário desta quarta.

“Temos muito respeito pelo Marrocos e temos que tomar muito cuidado, porque estar partidas, as de Arábia Saudita e Tunísia, nos lembram de que temos que jogar em nosso nível máximo se quisermos vencer”, concluiu. Além do Marrocos, a Croácia também enfrentará Canadá e Bélgica em seus duelos pelo Grupo F.