Divulgação

Em uma parceria inédita com Fischer e a confeiteira Carole Crema, Mauricio de Sousa Produções apresenta a receita especial de bolo de maçã em comemoração ao aniversário de 60 anos da personagem Mônica.



No vídeo tutorial, que, claro, também conta com a participação da menina do vestidinho vermelho, a confeiteira conhecida por suas habilidades culinárias e pelo seu programa de TV “Que Seja Doce” ensina a receita desenvolvida exclusivamente para a celebração dessa data tão especial.



O vídeo com o passo a passo da receita pode ser visto no link

https://turmadamonica.uol.com.br/monica60/