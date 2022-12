A derrota por 2 a 1 da Espanha para o Japão, na última rodada da fase de grupos, gerou algumas dúvidas a respeito do quão longe o jovem grupo espanhol conseguirá chegar na Copa do Catar, mas essa insegurança não se estende a Álvaro Morata. De acordo com o centroavante, perder para os japoneses foi um “pequeno imprevisto” que não tira a confiança dos comandados de Luis Henrique.

“Em 20 de dezembro (data da final da Copa) veremos onde chegamos. Temos que trabalhar e nos dedicar todos os dias. Sofremos um pequeno imprevisto, mas agora nos resta resolver as coisas o mais rápido possível. Temos uma oportunidade incrível e estamos atentos a isso”, comentou o jogador de 30 anos.

O adversário da Espanha nas oitavas de final, na terça-feira, será o Marrocos, uma das surpresas da primeira fase, assim como o Japão. A seleção marroquina está invicta e foi a primeira colocada do Grupo F, depois de empatar com a atual vice-campeã Croácia e vencer a badalada Bélgica e o Canadá.

“Há muitas seleções com ótimos jogadores, mas nós temos uma grande equipe. Seja pela forma como jogamos futebol ou pelo grupo que temos, esperamos chegar o mais longo possível. Se não o fizermos, ficarei orgulhoso de qualquer jeito, por ter pertencido a este e por ter lutado junto com os meus companheiros”, afirmou Morata.

O atacante do Atlético de Madrid tem três gols marcados e espera terminar a Copa do Mundo entre os principais goleadores, inspirado por compatriotas que já vestiram a camisa da seleção. “É muito bonito se ver na lista dos artilheiros da seleção, estar junto de outros jogadores importantes. Agradeço a todos que me mandam mensagens e se preocupam comigo: Fernando Hierro, Morientes, Butragueño, Fernando Llorente e Capdevila, que há um ano e meio me disse que este será meu Mundial”.