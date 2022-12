O técnico Hajime Moriyasu exaltou a performance do goleiro Dominik Livakovic no triunfo da Croácia sobre a seleção do Japão nos pênaltis, nesta segunda-feira. O croata defendeu três das quatro cobranças japonesas e definiu a classificação da equipe europeia às quartas de final, quando terão o Brasil como adversário.

“Nosso time foi corajoso, lutou muito, jogo bem, criou chances, marcou um gol, mas o goleiro croata foi decisivo e ótimo no momento da decisão por pênaltis”, comentou o treinador japonês. “Temos que aceitar o resultado. Mas não acho que sucumbimos à pressão. Acho que o goleiro foi incrível.”

Na avaliação de Moriyasu, ao contrário do que o Japão fez nas partidas contra a Alemanha e Espanha, quando não conseguiu ter a maior posse de bola, desta vez os japoneses controlaram mais o jogo. “Nossos jogadores jogaram de igual para igual contra uma das melhores seleções desta Copa.”

Para o treinador, o time japonês mostrou evolução no Catar, apesar de parar novamente nas oitavas – a equipe asiática nunca passou desta fase numa Copa. “Não vamos nos tornar super-heróis de uma hora para a outra. Temos que melhorar degrau a degrau. O Japão está alcançando um nível em que podemos jogar em nível mundial.”

“Estes jogadores podem olhar no olho de qualquer um agora, com a confiança das vitórias que conquistamos. Embora o resultado não tenha sido o que esperávamos, falei aos jogadores que a eliminação não nega tudo o que fizemos. Mas não conseguimos superar a barreira das oitavas.”

O meia Ao Tanaka concordou com o treinador. “Neste Mundial do Catar, nossa seleção mostrou que o nível do futebol japonês melhorou. Mas ainda temos margem para melhorar. Teremos que aprender com os erros que cometemos, apesar de termos tido uma boa campanha nesta Copa.”