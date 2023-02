Único “novato” da bancada do Paraná a tomar posse hoje no Senado, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) declarou ontem apoio à candidatura do ex-ministro do ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho (PL/RN) à presidência do Senado. Marinho disputa o cargo com o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), candidato à reeleição.O ex-juiz venceu a eleição sobre o seu ex-pupilo, Alvaro Dias (Podemos), que o levou para a política, e deixa o cargo após 24 anos consecutivos. Moro vai compor a bancada que tem ainda os senadores Oriovisto Guimarães (Podemos) e Flávio Arns (PSB).

“Apoiarei Rogério Marinho para a presidência do Senado. Nada contra o senador Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT.Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção”, escreveu Moro no twitter. “O apoio ainda se faz em respeito à opinião majoritária dos eleitores paranaenses”, alegou.