O compositor Angelo Badalamenti, conhecido pelas trilhas sonoras de filmes e séries de David Lynch, morreu no domingo, 11, em sua casa em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele estava com 85 anos e a notícia foi divulgada pela família, que não deu detalhes sobre a causa

Badalamenti criou temas intrigantes para os principais filmes de Lynch como Veludo Azul, Coração Selvagem, Estrada Perdida, Uma História Real e Mullholland Dr., além da série Twin Peaks, uma das mais famosas dos anos 1990. Essa trilha que conquistou o Grammy de 1990 incluía a inquietante Laura Palmer’s Theme, que colocou Badalamenti e sua música entre os compositores e temas mais conhecidos da história da TV.

Versátil, ele também trabalhou com grandes artistas como Nina Simone, Shirley Bassey, David Bowie, Paul McCartney e Liza Minnelli.

Sobre a morte do compositor, Lynch escreveu, com sua típica maneira enigmática: “Hoje, sem música”, em seu boletim meteorológico diário no YouTube antes de discutir a temperatura.