Morreu nesta terça-feira, 8, o cantor Dan McCafferty, vocalista original e fundador da banda Nazareth. A informação foi confirmada pelo grupo em uma publicação nas redes sociais. A postagem assinada pelo baixista Pete Agnew não deixa clara a causa da morte do cantor de 76 anos.

“Este é o anúncio mais triste que já tive que fazer. Maryann e a família perderam um marido e pai maravilhoso e amoroso, perdi meu melhor amigo e o mundo perdeu um dos maiores cantores que já viveram”, diz a publicação. “Muito chateado para dizer qualquer coisa além disso neste momento.”

De acordo com a publicação, Dan morreu exatamente às 12h40. O cantor nascido na Escócia fundou a banda Nazareth em 1968, ao lado de Agnew, do o guitarrista Manny Charlton e o baterista Darrell Sweet. Em 1975, o grupo lançou o álbum Hair of the Dog, que levou a banda ao estrelato.

O cantor ficou na banda até 2013, quando precisou sair para cuidar da saúde. Em 2019, Dan lançou um disco solo intitulado Last Testament.