Acidente em Jandaia do Sul (divulgação / Prefeitura de Jandaia do Sul)

Morreu na noite desta sexta-feira (10) mais uma vítima do acidente entre um trem e um ônibus da Associação Paranaense de Apoio ao Excepcional (Apae) em Jandaia do Sul (norte do no Paraná). A vítima foi identificada como Isabel Aparecida Gimenes Figueiredo, 55 anos, que estava internada no Hospital da Providência de Apucarana após o acidente.

Antes de Isabel, duas meninas, uma de 10 e uma de 15 anos, morreram no local do acidente.

O acidente foi na manhã de quinta-feira (9). O ônibus da Apae estava levando os estudantes para casa quando colidiu com o trem na altura da rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica. Foram pelo menos 29 vítimas, sendo 25 crianças, três monitores, e o motorista. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Maringá, Sarandi, Arapongas, Mandaguari, Londrina, Apucarana e Jandaia do Sul.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Pelas imagens, o Ônibus tenta atravessar a linha férrea e é atingido pelo trem. Do outro lado da via, um carro branco havia parado instantes antes, para esperar o trem passar. A linha férrea é sempre preferencial em relação às ruas que a cortam.

Autoridades investigam as causas do acidente. Segundo a Polícia Civil, o motorista prestou depoimento e afirmou que que não viu o trem se aproximando por causa do mato alto perto da linha férra. Disse também que o trem não teria apitado. Afirmou ainda que chegou a prestar socorros às vítimas, mas decidiu sair com medo de ser agredido pelos familiares. Ele estava com a CNH vencida.

A Prefeitura de Jandaia do Sul afirmou que notificou a empresa responsável pelo trem e falou que a empresa deveria ter colocado uma cancela no cruzamento onde houve o acidente.