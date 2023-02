Divulgação / PRF

Por volta das 10 horas de ontem, no km 245 da BR 277, policiais rodoviários federais prestaram socorro ao motorista de um caminhão que se queixava de um forte desconforto na região ocular esquerda.



Durante os procedimentos, o condutor foi questionado pela equipe PRF sobre mais alguns desconfortos, como braço dormente e coração palpitando mais acelerado. Diante das respostas positivas do motorista, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Diante dos fatos, a equipe PRF prontamente acionou o SAMU e o condutor envolvido encaminhado com sintomas de pré-infarto . O homem tem 51 anos.