O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o presidente Jair Bolsonaro estava “meio triste” ao participar da cerimônia realizada na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ), no sábado, 26. Foi o primeiro evento público ao qual o chefe do Executivo compareceu após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

As câmeras que transmitiam a cerimônia capturaram o momento em que Mourão fala algo a Bolsonaro. Questionado sobre o teor da conversa, Mourão respondeu hoje que recomendou ao presidente cumprimentar apoiadores, que entoavam gritos de “mito” no local.

“Eu falei que tinha aquela porção de gente que queria tirar foto com ele, pedi pra ele ‘vai lá, tira uma foto com o povo, pô’. Só isso aí”, disse o vice-presidente a jornalistas nesta terça-feira, 29.

Mourão também foi indagado sobre a falta de resposta do presidente. “Ele estava meio triste”, respondeu.

Apesar do episódio, o vice-presidente afirmou que a transição de governo para a gestão do presidente eleito Lula “está andando”. Nesta terça, Mourão recebeu o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) para um café no Palácio do Planalto.

Ele ainda minimizou o fato de Bolsonaro não participar da transição. “Presidente não participa da transição. Já recebeu o Alckmin aí, deixa pra lá. Está bom. Está tudo andando. Está tudo tranquilo”, garantiu.

Segundo Mourão, Alckmin quis entender a estrutura de funcionamento da vice-Presidência. “(Alckmin) Ligou ontem, pediu para tomar um café, e eu projetei para ele qual nossa estrutura, nossas atribuições, as assessorias que ele tem provimento. Expliquei como funciona”, afirmou ele, que garantiu que Alckmin não fez nenhum pedido específico durante o encontro.