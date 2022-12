A área onde houve o deslizamento na BR-376, no dia de ontem: em obras (Reprodução)

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública na quarta (14), com pedido de tutela provisória de urgência, para garantir o monitoramento contínuo das rodovias federais do Paraná não concedidas à iniciativa privada, e a sinalização e a desobstrução das vias interditadas de forma total ou parcial.

Na ação, o MPF pede que a Justiça Federal determine que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) disponibilize equipes próprias ou terceirizadas ao longo das 24 horas do dia para desobstrução das vias. Além disso, pede que o DNIT publique número de telefone para permitir o contato dos usuários que eventualmente necessitem de auxílio, para o acompanhamento, a manutenção, a conservação e o livre trânsito de veículos nas rodovias federais do estado.

O MPF requer, ainda, que a União Federal destaque um quantitativo suficiente de agentes e viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a fim de garantir a segurança viária das estradas federais paranaenses.

Durante as investigações, a PRF em Foz do Iguaçu/PR relatou incidentes de bloqueios de rodovias federais realizados por meio do depósito de um elevado volume de entulhos (terra, pedra, brita, troncos, pneus etc) nas pistas de rolamento da BR-277 (Kms 629, 632, 636, 658, 667, 687 e 720).

Segundo informado pelos agentes policiais, os bloqueios ocorrem normalmente durante as madrugadas, o que obriga o órgão a destacar viaturas aos locais de interdição para organizar o tráfego viário e orientar os motoristas até o amanhecer, por volta das 7h, quando então as equipes da empresa terceirizada contratada pelo DNIT iniciam as atividades de limpeza, manutenção e desobstrução da pista.

No entendimento do MPF, a indisponibilidade de equipes de assistência para retirada de entulhos, limpeza e manutenção das pistas de rolamento durante as 24h do dia expõe a risco os usuários das rodovias federais sob a administração do DNIT. E mais: impacta as atividades da PRF em outras áreas de fundamental importância, na medida em que subtrai parte do efetivo disponível para o desempenho de outras funções institucionais, a exemplo das atividades de segurança pública nas faixas de fronteira, de fiscalização do trânsito e de atendimento de chamados de acidentes.

Para o MPF, o cenário tende a se agravar neste período de final de ano, diante da aproximação das festividades de Natal e Reveillon, das férias escolares e das férias coletivas das empresas, o que elevará o fluxo de veículos nas rodovias federais do estado.

“É imperioso que a autarquia atue de forma ativa no monitoramento das rodovias sob sua gestão, garantindo assistência na limpeza, reparação, conservação das vias durante todo o dia – sobretudo nesse período de intensificação do fluxo de veículos nas rodovias federais – e também disponibilize aos seus usuários um canal de contato direto que permita a abertura de solicitações de manutenção viária, retirada de objetos, veículos, animais da pista etc”, afirma o MPF na ação.

Número da ação para consulta processual: 5069720-97.2022.4.04.7000