O governo da Alemanha reforçou a orientação aos cidadãos alemães para não viajarem à Rússia após a prisão do repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, no mês passado. O comunicado foi emitido na semana passada pelo Ministério das Relações Exteriores do país. “Existe o perigo de que também cidadãos alemães e pessoas com dupla cidadania germano-russa possam ser detidos arbitrariamente”, disse o conselho.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha convocou membros da mídia do país para alertar sobre os riscos elevados de reportagens na Rússia. Segundo o porta-voz do órgão, Christopher Burger, as leis russas de censura são vagamente redigidas, aumentando a ameaça de penalidades drásticas para atividades jornalísticas.

O jornalista do The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, foi detido sob a alegação de espionagem no dia 29 de março pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou FSB, enquanto estava em uma viagem de reportagem na cidade de Yekaterinburg. O The Wall Street Journal e o governo dos EUA negam veementemente.

Após a prisão, governos ocidentais, organizações de notícias globais e grupos de direitos humanos em todo o mundo se uniram para exigir a libertação do jornalista. A Rússia disse estar agindo segundo suas próprias leis. Fonte: Dow Jones Newswires