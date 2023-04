O governo da Alemanha defendeu esforços para reduzir as tensões sobre Taiwan quando a ministra das Relações Exteriores do país, Annalena Baerbock, chegou à China, nesta quinta-feira, para reuniões oficiais após exercícios militares chineses perto do território insular autônomo.

Baerbock chegou à cidade portuária de Tianjin, no nordeste do país, para reuniões e se encontrará com seu homólogo chinês, Qin Gang, amanhã em Pequim e com o diplomata Wang Yi no sábado. Seu ministério disse que ela discutirá Taiwan, Ucrânia, direitos humanos e outras questões com autoridades chinesas.

O Partido Comunista da China enviou navios de guerra e aviões de combate para perto de Taiwan no fim de semana passado em retaliação a uma reunião entre o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, e a presidente da ilha, Tsai Ing-wen.

“Gestos militares ameaçadores” aumentam “o risco de confrontos militares não intencionais”, disse um porta-voz do ministério de Baerbock, Andrea Sasse, em Berlim.

“Portanto, apelamos a todos os parceiros da região e estamos trabalhando também com nossos parceiros internacionais para contribuir para uma redução das tensões no Estreito de Taiwan”, disse Sasse ontem.