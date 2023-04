O presidente do Comitê Seleto da Câmara na China disse, neste sábado, que os Estados Unidos devem levar a sério a ameaça colocada a Taiwan, já que Pequim lançou exercícios militares ao redor da ilha após as reuniões da presidente taiwanesa com parlamentares americanos.

Mike Gallagher, que participou da reunião com a presidente Tsai Ing-wen na Califórnia na semana passada, disse à Associated Press que ele planeja liderar seu comitê no trabalho para reforçar as defesas do governo da ilha, incentivando o Congresso a acelerar a ajuda militar a Taiwan.

“Acho que tudo aponta para o que é óbvio”, disse Gallagher, argumentando que o presidente chinês, Xi Jinping, tem a intenção de reunificar Taiwan ao continente. “Precisamos mover o céu e a terra para melhorar nossa postura de dissuasão e negação, para que Xi Jinping conclua que ele simplesmente não pode fazê-lo”, disse Gallagher.

A China realizou exercícios com navios de guerra e dezenas de jatos de combate em torno de Taiwan neste sábado, o que foi visto como retaliação pelo encontro entre os parlamentares dos EUA e a presidente da ilha que é reivindicada por Pequim como parte de seu território. Os militares chineses anunciaram o início de três dias de “patrulhas de prontidão de combate” como um aviso para os taiwaneses que querem tornar a independência da ilha.

Kevin McCarthy recebeu Tsai em uma sessão bipartidária na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan em Simi Valley, Califórnia, com mais de uma dúzia de membros da Câmara norte-americana no que foi a parada mais sensível durante seu percurso pelos EUA.

A resposta da China à visita de Tsai pelos EUA não foi, até agora, tão intensa quanto sua reação no ano passado, depois que a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, visitou Taiwan.

Enquanto McCarthy e Tsai falaram em comentários comedidos após a reunião sobre a manutenção do status quo entre seus países, que não têm laços diplomáticos formais, a reunião de um dia enfureceu a China.

McCarthy é o oficial do mais alto nível com quem um presidente de Taiwan se encontrou em solo norte-americano, e Pequim ameaçou retaliação em resposta à reunião. No entanto, sua resposta inicial parecia bastante silenciada.

Os militares de Taiwan disseram ter detectado 42 aeronaves militares chinesas e oito embarcações navais chinesas perto da ilha entre 6 e 11 horas, com 29 das aeronaves entrando em áreas de sua zona de defesa aérea e cruzando a linha mediana do Estreito de Taiwan que separa Taiwan da China.

Nenhum dos anúncios chineses mencionou Tsai ou sua “turnê internacional”, que incluiu duas paradas nos EUA. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan, no entanto, acusou o Partido Comunista da China de usar as paradas da presidente em solos norte-americanos como uma desculpa para realizar os exercícios, que segundo ele eram prejudiciais para a paz e segurança regional.

O Ministério das Relações Exteriores da China já havia prometido que a China defenderia sua soberania em resposta à visita de Tsai aos Estados Unidos.