A Arábia Saudita está em negociações com a Síria para reabrir sua embaixada na nação devastada pela guerra pela primeira vez em uma década, informou a televisão estatal do reino na noite desta quinta-feira, 23, na mais recente reorganização diplomática na região.

A televisão estatal da Arábia Saudita transmitiu reportagem na quinta citando um funcionário anônimo do Ministério das Relações Exteriores do país, reconhecendo as negociações entre o reino e Damasco.

“Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores revelou à emissora Al-Ekhbariyah que as discussões em andamento começaram com o Ministério das Relações Exteriores da Síria, comentando o que foi divulgado por alguns meios de comunicação internacionais”, disse um âncora no ar. “Estão em andamento discussões entre autoridades do reino e suas contrapartes na Síria sobre a retomada da prestação de serviços consulares.”

A mídia em língua árabe vinha relatando a possível distensão nos últimos dias, antes do anúncio da TV estatal saudita. O Wall Street Journal, citando autoridades sauditas e sírias que pediram anonimato, atribuiu as negociações para reabrir as embaixadas dos países à mediação da Rússia.

A mídia estatal síria não reconheceu imediatamente as negociações. Funcionários da Arábia Saudita e da Síria ainda não responderam aos pedidos de comentários da reportagem. Fonte: Associated Press.