O diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em inglês), Rafael Grossi, informou que a usina nuclear de Zaporizhzhya, na Ucrânia, “perdeu toda a sua energia quando sua linha de 750 kilovolts foi desconectada”, por volta das 5 da manhã no horário local. A instalação agora é abastecida agora somente por sua linha reserva de 330 kilovolts, que está em pleno reparo desde que foi danificada há alguns dias, segundo ele.

A perda de energia foi uma consequência do mais recente bombardeio da Rússia a Ucrânia.

Durante a sessão desta quinta-feira, 9, do Conselho de Dirigentes da IAEA, Grossi afirmou que as usinas nucleares localizadas ao sul da Ucrânia também relataram perda de linhas no momento do ataque, porém disse que ainda há o suficiente para providenciar energia a Zaporizhzhya – a maior usina nuclear da Europa – se necessário.

Em tom de urgência, o diretor geral pediu por “ação” e que o órgão deve se “comprometer com a segurança da usina. E precisamos nos comprometer agora”.

“Isso não pode continuar”, ressaltou Grossi.