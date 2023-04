Pelo menos 30 pessoas foram mortas em um ataque a um campo de refugiados internos no centro-norte da Nigéria. Este é o segundo grande ataque na região nesta semana, segundo autoridades declararam neste sábado, 8. Homens armados atacaram civis na aldeia de Mgban, no Estado de Benue, na noite de ontem, 7, e uma investigação está em andamento, disse Sewuese Anene, um policial local.

Embora não esteja claro quem foi o responsável pelo ataque, as autoridades disseram que a suspeita recai sobre criadores de gado locais que entraram em confronto no passado com agricultores sobre disputas de terras no centro-norte da Nigéria.

Os agricultores acusam os pecuaristas de levarem seus animais para pastarem em suas fazendas e destruir seus produtos. Os criadores insistem que as terras são rotas de pastagem que foram pela primeira vez autorizadas por lei em 1965, cinco anos depois que o país ganhou sua independência.

As pessoas atacadas foram deslocadas dos combates entre agricultores e criadores de gado e estavam buscando refúgio em um local de deslocamento improvisado.

A violência acontece dias depois que homens armados mataram pelo menos 50 pessoas em dois ataques separados na aldeia de Umogidi, que é referida como “cesta de comida da Nigéria” por causa de suas colheitas abundantes. As aldeias estão a cerca de 170 quilômetros do ataque de ontem. No entanto, não está claro se o mesmo grupo foi responsável por ambos os ataques.