O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou acreditar que o aumento de gastos com defesa anunciado por alguns países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), como a Alemanha, é “o passo certo” para os próximos anos, com a finalidade de impedir que a Rússia tente novas invasões em um futuro próximo. “Baseado no que vimos no comportamento da Rússia até agora, não podemos deixar que isso aconteça de novo”, disse, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 24, com foco no aniversário de um ano da guerra.

Zelensky também comentou que uma possível negociação com a Rússia, “enquanto Vladimir Putin (presidente da Rússia) não tirar suas tropas da Ucrânia e parar com seus ataques”, não será possível.