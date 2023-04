Autoridades sauditas estiveram na capital do Iêmen neste domingo, 9, para conversar com os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã. O encontro faz parte dos esforços internacionais para encontrar um acordo para o conflito de nove anos no Iêmen, disseram autoridades.

A delegação da Arábia Saudita, presidida pelo embaixador do reino no Iêmen, Mohammed bin Saeed Al-Jaber, se reuniu com Mahdi al-Mashat, chefe do conselho político supremo dos Houthi, que administra as áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen, segundo a SABA, agência de notícias administrada pelos Houthi.

Uma delegação de Omã, que chegou a Sanaa no sábado, 8, juntou-se às negociações. Al-Mashat saudou os esforços de Omã para preencher a lacuna entre os diferentes lados da guerra para alcançar a paz no Iêmen. A SABA não deu mais detalhes.

Mohammed al-Bukaiti, um líder Houthi, disse anteriormente, no Twitter, que as autoridades sauditas e omanis discutiriam “maneiras de alcançar uma paz abrangente e duradoura na região”. Para ele, alcançar uma paz honrosa entre os Houthis e a Arábia Saudita seria “um triunfo para ambas as partes”. Ele ainda pediu a todos os lados que tomem medidas para “preservar uma atmosfera pacífica e se preparar para virar a página do passado”.