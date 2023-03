O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, está internado em UTI para “observação médica” após passar por duas cirurgias de emergência no aparelho digestivo em razão de episódios de obstrução intestinal. Segundo informou a Corte máxima, a recuperação do ministro “segue dentro do esperado” e, em breve, ele deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva.

O ministro já havia sido internado, no final de fevereiro, para fechamento de uma hérnia incisional, decorrente de uma cirurgia anterior. Barroso inclusive participou, por vídeo, da sessão do STF no dia 1º de março. No entanto, na sequência, ele teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos.

Cuidam dele os médicos Cassio Gontijo, do Sírio Libanês de Brasília, e Fabio Ferreira, se dirigiu à capital federal especialmente para a terceira cirurgia.

Nunes Marques

O ministro Kássio Nunes Marques também segue internado, no Hospital Albert Einstein de São Paulo, desde 16 de fevereiro. Ele se recupera de cirurgia intestinal marcada para revisão de cirurgia bariátrica feita em 2012. O ministro voltou a participar das sessões do Plenário por videoconferência e segue publicando decisões no plenário virtual da Corte.