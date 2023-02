O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a indicação de Julie Su ao cargo de secretária do Departamento do Trabalho, substituindo Marty Walsh. Em nota oficial, Biden destaca a trajetória de Su como vice-secretária deste mesmo departamento e, principalmente, a sua atuação para evitar a greve ferroviária no final do ano passado.

No comunicado, a Casa Branca também aponta a atuação de Su para melhorar o acesso a empregos “livres de discriminação”. Julie Su tem 54 anos, é sino-americana e já liderou a Secretaria de Trabalho da Califórnia, antes de atuar na Casa Branca.

“É uma honra nomear Julie Su”, declarou Biden, em nota. “Julie é uma defensora dos trabalhadores, tem sido uma parceira crítica do secretário Walsh desde os primeiros dias de minha administração e está garantindo que empregos em setores críticos como fabricação de semicondutores, sejam empregos bem remunerados, estáveis e acessíveis para todos”

A indicação de Julie Su foi amplamente apoiada por autoridades asiático-americanas e grupos de defesa dos direitos humanos. Caso a indicação seja aprovada pelo Congresso, ela seria a primeira pessoa de descendência asiática a se tornar secretária de um departamento federal americano.

*Com informações da Dow Jones Newswires