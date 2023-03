O presidente dos EUA, Joe Biden, defende reduzir o déficit público cobrando dos mais ricos e das grandes empresas o pagamento de “sua parte justa”. O aumento nos impostos para esses dois grupos está previsto no orçamento proposto para o ano fiscal de 2024, apresentado por Biden nesta quinta-feira, 9, na Casa Branca.

“Nenhum bilionário deve pagar menos imposto que um professor ou bombeiro”, afirmou o presidente durante discurso, citando que a porcentagem paga pelos mais de mil bilionários nos Estados Unidos hoje é de 3%.

Comunicado enviado pela Casa Branca mais cedo informa a proposta de implementar uma taxa mínima de 25% de imposto de renda para os 0,01% mais ricos.

No discurso, Biden reforçou a promessa de que “ninguém que ganha menos de US$ 400 mil vai pagar um centavo a mais em imposto”. “Fiz isso para mostrar que não estou indo atrás de pessoas comuns, porque elas estão pagando sua parte”, disse.

Para as grandes empresas, Biden quer elevar a taxa de imposto sobre lucro de 21% para 28%. “Meu plano é que as corporações paguem sua parte justa”, comentou.

O chefe de Estado mencionou diretamente as grandes petrolíferas . “Meu orçamento corta gastos desnecessários ao se desfazer de incentivos fiscais especiais para as grandes petrolíferas que lucraram mais de US$ 200 bilhões no ano passado, em meio à uma recessão global”, enfatizou.