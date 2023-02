O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta quarta-feira, 8, que o país não deve entrar em uma recessão econômica em 2023 ou no próximo ano, durante entrevista à PBS.

Biden ainda relatou ter “confiança” na aprovação bipartidária do teto da dívida e outros projetos propostos por seu governo, como o acesso mais barato a medicamentos pela população, e ressaltou que está “comprometido firmemente” com a Ucrânia pelo tempo que for necessário.

Questionado sobre se vai concorrer novamente à presidência em 2024, Biden revelou que tem a intenção e, de sua parte, tomou uma “decisão firme”. Contudo, sugeriu que ainda teriam outros fatores a serem considerados. “Vamos ver. Acho que as pessoas terão que me acompanhar para descobrir“, afirmou.

Tradicionalmente, partidos políticos dos Estados Unidos realizam votações prévias com candidatos para concorrer à presidência, onde democratas e republicanos costumam eleger um representante do seu partido para as eleições.