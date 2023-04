O presidente americano Joe Biden recebeu nesta quarta-feira, 26, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol em cerimônia oficial na Casa Branca. Os líderes discursaram sobre os 70 anos de aliança entre Estados Unidos e Coreia do Sul e lembraram os veteranos americanos que lutaram na Guerra da Coreia. Os líderes não fizeram comentários sobre a questão nuclear.

Biden afirmou que as nações, unidas por valores democráticos, estão enfrentando juntas os desafios do mundo contemporâneo. “Permanecemos fortes contra a agressão brutal da Rússia contra a Ucrânia, estamos avançando na região do indo-pacífico que é livre e aberta, construindo cadeias de suprimento seguras e resilientes, sendo pioneiros na economia de energia limpa”, disse, antes de passar a palavra para o presidente sul-coreano.

Yoon falou que a aliança entre os países não era uma relação transacional que opera em função de interesses. O chefe de Estado reforçou que se tratava de uma “aliança de valores, unida para salvaguardar o valor universal da liberdade”.