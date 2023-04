A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, reafirmaram a intenção de fortalecer a cooperação espacial entre ambos os países, segundo comunicado oficial da Casa Branca. Os líderes se reuniram na terça-feira, 25, para discutir a colaboração nos setores civis, comerciais e de segurança nacional, além de endereçar a crise climática e ciência espacial.

Como parte do acordo de cooperação bilateral, o presidente Yoon garantiu que a Coreia do Sul não conduziria testes destrutivos de mísseis anti-satélite de ascensão direta, informa o comunicado. A Casa Branca ainda relembrou que a vice-presidente Kamala Harris fez um compromisso semelhante durante sua visita à Coreia, no ano passado.

Em nota, a Casa Branca explica que o comprometimento faz parte dos esforços sul-coreanos para expandir o seu próprio programa espacial, devido a “importância de estabelecer e defender normas internacionais no espaço”.