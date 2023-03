O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que o país tem conversado com China ao longo dos últimos 18 meses sobre o Aukus, aliança entre Austrália, EUA e Reino Unido. A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira, 13, o plano de entregar à Austrália um submarino nuclear por meio do acordo.

“Estamos informando a China sobre os novos anúncios para que entendam os termos”, afirmou durante coletiva de imprensa. Perguntado se a China entenderia a notícia como uma ação de escalada de conflito, Sullivan respondeu que não poderia responder pelo país chinês. “Posso falar que temos sido transparentes e claros durante todo o tempo sobre a questão”, acrescentou.

O conselheiro ainda observou que há competição na relação entre China e EUA, mas que não precisa haver conflito. “Não há necessidade para confronto, não necessidade de uma nova Guerra Fria. Vamos trabalhar com China em áreas de interesse mútuo e de interesse para o mundo”, falou.

Sullivan falou que o presidente americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping deverão conversar após autoridades da China retornarem do Congresso Nacional do Povo (NPC, da sigla em inglês) para Pequim e assumirem cargos. “Presidente Biden indicou sua disposição para ter uma conversa por telefone com o presidente Xi quando estiverem de voltar”, comentou.