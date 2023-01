O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, pediu à Coreia do Sul que forneça apoio militar à Ucrânia, dizendo que o país precisa urgentemente de munição. O governo sul-coreano enviou materiais como máscaras de gás, coletes à prova de balas e suprimentos médicos para a Ucrânia no passado, mas se recusou a fornecer armas letais, citando uma lei que o impede de armar países envolvidos em conflitos.

“No fim das contas, é uma decisão para vocês tomarem, mas direi que vários aliados da Otan que tiveram como política nunca exportar armas para países em um conflito mudaram essa política agora”, disse Stoltenberg durante um discurso nesta segunda-feira (30) no Instituto Chey de Estudos Avançados, um think tank em Seul. Em sua fala, se referiu a Alemanha, Suécia e Noruega.

Ainda nesta segunda, Stoltenberg se reuniu com o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol. Após a reunião, Yoon prometeu fornecer apoio contínuo à Ucrânia, sem dizer se Seul consideraria o envio de armas.

Embora não seja membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Coreia do Sul é um aliado próximo dos EUA, e Yoon participou da cúpula da Otan no ano passado em Madri (Espanha). Stoltenberg o convidou para o próximo, em julho. Fonte: Dow Jones Newswires.