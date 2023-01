Pessoas em toda a China comemoraram o Ano Novo Lunar neste domingo com grandes reuniões familiares e multidões visitando os templos, depois que o governo suspendeu sua rígida política de “zero-covid”, marcando a maior celebração festiva desde o início da pandemia, três anos atrás.

O Ano Novo Lunar é o feriado anual mais importante na China. Nos últimos três anos, as comemorações foram silenciadas à sombra da pandemia.

Com a flexibilização da maioria das restrições do Covid-19, que confinaram milhões em suas casas, as pessoas puderam finalmente fazer sua primeira viagem de volta às suas cidades natais para se reunir com suas famílias sem se preocupar com a quarentena, possíveis bloqueios e suspensão de viagens.

As celebrações públicas maiores também retornaram, como o Festival da Primavera na China, com a capital sediando milhares de eventos culturais – em uma escala maior do que há um ano.

Em Pequim, no parque Taoranting não havia sinal das habituais barracas de comida de ano novo, apesar de suas passarelas serem decoradas com lanternas chinesas tradicionais. Uma popular feira de templos no parque Badachu, que foi suspensa por três anos, estará de volta esta semana, mas eventos semelhantes no parque Ditan e no parque Longtan Lake ainda não retornaram.