O presidente da China, Xi Jinping, defendeu que as forças armadas do país sejam “elevadas a padrões de classe mundial” em ritmo mais veloz, em discurso feito apenas um dia depois de um importante diplomata alertar sobre a crescente possibilidade de conflito com os EUA. A China deve maximizar suas “capacidades estratégicas nacionais”, numa tentativa de “amplificar sistematicamente a força geral do país de lidar com riscos estratégicos, salvaguardar interesses estratégicos e cumprir objetivos estratégicos”, disse Xi na quarta-feira (8).

As declarações, feitas a delegados no parlamento cerimonial que representa o Exército de Libertação Popular, braço militar do Partido Comunista, e a Polícia Armada do Povo, foram publicadas pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Xi fez uma série de apelos para acelerar o desenvolvimento da autossuficiência em ciência e tecnologia, reforçar as capacidades estratégicas em campos de emergência, fortalecer as cadeias industriais e de suprimentos e tornar as reservas nacionais “mais capazes de salvaguardar a segurança nacional”.

Na terça-feira, 7, o ministro de Relações Exteriores chinês, Qin Gang, alertou com termos incomumente ásperos sobre as chances de as tensões entre EUA e China levarem a algo mais drástico.

“Se os EUA não pisarem no freio, mas continuarem acelerando no caminho errado, nenhuma grade de proteção poderá impedir um descarrilamento e certamente haverá conflito e confronto”, disse Qin na ocasião, em sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o cargo, no ano passado. Fonte: Associated Press.