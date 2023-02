Militares da Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de disparar um míssil de longo alcance em direção ao mar neste sábado. O Estado-Maior Conjunto em Seul disse que o míssil balístico foi disparado de uma área em Sunan, local do aeroporto internacional de Pyongyang, onde o Norte realizou a maioria de seus testes de mísseis intercontinentais nos últimos anos. O local exato de queda do dispositivo não foi informado.

Na última semana, a Coreia do Norte ameaçou tomar medidas duras contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos por causa de seus exercícios militares conjuntos. O Ministério das Relações Exteriores norte-coreano afirmou, nesta sexta-feira, que iria atuar “sem precedentes” contra os rivais. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse que Tóquio estava se comunicando de perto com Washington e Seul sobre o disparo do míssil, que descreveu como “um ato de violência que aumenta a provocação à ordem internacional”.

A Coreia do Norte já havia realizado um lançamento de míssil em 1º de janeiro, quando testou uma arma de curto alcance. O país encerrou 2022 com recorde em demonstrações de armas, com mais de 70 mísseis balísticos disparados. Os norte-coreanos também realizaram uma série de lançamentos que descreveram como “ataques nucleares simulados” contra alvos sul-coreanos e norte-americanos, em resposta à retomada dos exercícios militares conjuntos.

A Coreia do Sul e os EUA terão um encontro na próxima semana, no Pentágono, para aprimorar a resposta ao uso de armas nucleares pela Coreia do Norte. A reunião, agendada para quarta-feira (22) deve ajudar a explorar maneiras de lidar militarmente e formular planos de gerenciamento de crises, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul. Além de expandir e evoluir os exercícios militares com a Coreia do Sul, os Estados Unidos também expressaram o compromisso de aumentar o envio de ativos militares estratégicos, como caças e porta-aviões para a Península Coreana, em uma demonstração de força. Fonte: Associated Press.