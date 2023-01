Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com a chegada do novo ano, o cruzeiro Volta ao Mundo, muito querido pelos viajantes, está de volta. A Costa foi uma das primeiras companhias marítimas a oferecer este roteiro excepcional, desde a década de 1970. Para a edição 2023 há um itinerário muito especial.

Com embarque em Trieste, na Itália, na próxima sexta-feira, 06 de janeiro de 2023, o Costa Deliziosa retorna ao destino italiano em 13 de maio de 2023, após uma viagem de 128 dias. Do Mediterrâneo à Península Arábica, o navio visita Índia e as Maldivas, depois irá passar por Madagascar e África do Sul e cruzará o Oceano Atlântico com destino ao Brasil.

Em seguida, o Costa Deliziosa navega rumo a Ushuaia, na Argentina, na extremidade do continente, percorrendo o Canal de Beagle e subindo para o Pacífico, do Chile ao Panamá, visitando a América Central e Nova York para assim retornar à Europa. Um total de 52 destinos em quatro continentes, atravessando três oceanos.

Um sonho que se torna realidade para todos os viajantes e entusiastas de cruzeiros, que poderão desfrutar de uma experiência única de quase quatro meses, seguindo os passos dos grandes navegadores da história para descobrir culturas e paisagens fantásticas.

Para quem perdeu a oportunidade este ano, o Costa Deliziosa voltará a oferecer o cruzeiro Volta ao Mundo em 2024, com saída marcada para 6 de janeiro de 2024, também de Savona, na Itália.

Nas próximas semanas, a Costa também disponibiliza para reservas a edição 2025 do cruzeiro Volta ao Mundo. O roteiro irá percorrer o globo, principalmente o hemisfério sul, visitando a Terra do Fogo, Polinésia, Nova Zelândia, Austrália e África do Sul. Pela primeira vez, o embarque acontecerá em dezembro para que se aproveite as férias de Natal em um cruzeiro. O Réveillon será no Rio de Janeiro, com a queima de fogos da Praia de Copacabana.

Cruzeiro Volta ao Mundo 2023

Cerca de 2.000 hóspedes reservaram uma cabine na edição 2023 do cruzeiro Volta ao Mundo. Eles são provenientes de 40 países diferentes, com uma predominância de franceses, cerca de 500 hóspedes, seguidos por 360 italianos, 340 alemães, 160 suíços, 140 espanhóis e quase 100 austríacos. O viajante mais velho é um francês de 94 anos, enquanto o mais novo é um austríaco, de 6 anos.

O navio escolhido para o cruzeiro Volta ao Mundo é o Costa Deliziosa, um dos mais encantadores da frota Costa. A bordo, o entretenimento foi projetado de acordo com os destinos visitados para oferecer sempre um toque local. O programa contempla não apenas os grandes clássicos como a Noite do Branco e a Noite de Máscaras como também as festas “Noite Bollywood”, “Noite Tropical” “Noite Brasileira” e “Noite Árabe”.

O itinerário do cruzeiro Volta ao Mundo 2023 inclui destinos fascinantes como Chipre, Israel, Jordânia, Índia, Maldivas, Seychelles, Madagascar, Reunion, África do Sul, Namíbia, Ilha de Santa Helena, Brasil, Terra do Fogo, Chile, Peru, Equador, Panamá, Costa Rica, Honduras, México, Estados Unidos, Açores e Marrocos.

A característica especial deste cruzeiro é a possibilidade de fazer paradas prolongadas em vários dos destinos visitados, como Mumbai (Índia), Maldivas (Maldivas), Gqeberha/Port Elizabeth e Cidade do Cabo (África do Sul), Rio de Janeiro (Brasil), Buenos Aires e Ushuaia (Argentina), Santiago (Chile), Colón (Panamá), Nova Iorque (EUA), Lisboa e Açores (Portugal).

Os hóspedes podem ainda participar do programa de excursões oferecido pela Costa para experimentar momentos únicos em terra. Por exemplo, uma visita ao Taj Mahal, em Agra, na Índia, com sua arquitetura maravilhosa que parece bordada em mármore branco; o Parque Ivoloina, em Madagascar, onde é possível conhecer lêmures; o passeio para admirar a geleira Perito Moreno e o Parque Nacional Torres del Paine, em Ushuaia; o passeio de teleférico sobre a Table Mountain, na Cidade do Cabo; o passeio de helicóptero no Rio de Janeiro; a visita de três dias às Ilhas Galápagos, ou uma caminhada sobre a Ponte do Brooklyn, em Nova Iorque.