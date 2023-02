Um diplomata chinês acusou o cônsul-geral dos EUA em Hong Kong, Gregory May, de interferir em seus assuntos depois que ele disse que as liberdades da cidade estavam diminuindo, e advertiu o americano a não cruzar as “linhas vermelhas” da política. May fez um discurso em vídeo no mês passado, no qual expressou preocupação com a diminuição das liberdades em Hong Kong e disse que sua reputação como centro de negócios dependia da adesão aos padrões internacionais e ao estado de direito.

O Gabinete do Ministério das Relações Exteriores em Hong Kong disse que seu comissário Liu Guangyuan se reuniu com May recentemente para expressar objeções às suas palavras e ações “inapropriadas”.

“Liu também traçou três linhas vermelhas para o cônsul-geral dos EUA e o consulado-geral dos EUA em Hong Kong, que não deve colocar em risco a segurança nacional da China, não se envolver em infiltração política em Hong Kong e não caluniar ou prejudicar a perspectiva de desenvolvimento de Hong Kong,” disse o gabinete, em resposta a perguntas da Associated Press.

Os EUA e outras democracias têm criticado a repressão da China às liberdades políticas em Hong Kong, que foi devolvida pelo Reino Unido à China em 1997 com a promessa de Pequim de manter as liberdades de estilo ocidental sob uma estrutura de “um país, dois sistemas”.

Hong Kong está entre uma série de questões que levaram os laços entre China e EUA ao seu nível mais baixo em anos, incluindo tecnologia e comércio, direitos humanos, ameaças contra Taiwan e reivindicações de Pequim no Mar da China Meridional. Fonte: Associated Press.