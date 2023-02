Autoridades dos Estados Unidos disseram que um “objeto não identificado” foi abatido neste domingo, 12, o quarto em oito dias, desta vez sobre o Lago Huron, no Estado norte-americano de Michigan que faz fronteira com o Canadá.

A informação foi divulgada após a derrubada de objetos semelhantes anteriores no Alasca e no Canadá nos últimos três dias. No fim de semana passado, um balão chinês foi abatido na Cosa Leste norte-americana.

A deputada democrata Elissa Slotkin afirmou no Twitter, neste domingo, que “o objeto foi derrubado por pilotos da Força Aérea dos EUA e da Guarda Nacional”. Segundo ela, aeronaves foram acionadas para interceptar e tentar identificar o objeto.

Mais cedo, autoridades norte-americanas disseram acreditar que os dois objetos não identificados abatidos no Alasca e no Canadá sejam balões.

A suspeita foi confirmada por um alto funcionário do governo norte-americano à Fox News e pelo senador democrata Chuck Schumer, líder da maioria na Casa. Ainda não há informações sobre o objeto abatido neste domingo.

O funcionário dos EUA descreveu o objeto abatido no norte do Canadá como um “pequeno balão metálico”. Schumer disse que recebeu neste domingo um relatório sobre o assunto e foi informado de que o dispositivo derrubado sobre o Alasca também seria um balão.

“Os dois dispositivos eram muito menores do que o balão-espião da China derrubado na semana passada”, disse o senador ao programa This Week, da rede ABC.

Norte-americanos e canadenses estão agora em busca dos destroços dos objetos. Segundo o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o clima é o maior obstáculo para as equipes de resgate, principalmente o frio e as poucas horas de luz do dia durante o inverno.

Os dois objetos voadores foram abatidos uma semana depois de um balão chinês ser derrubado no litoral da Carolina do Sul. Pequim diz que o objeto tinha finalidade científica, mas os EUA, após analisarem os destroços, afirmaram que o balão tinha tecnologia para captar sinais de comunicação.

A ministra da Defesa do Canadá, Anita Anand, disse no sábado que o objeto abatido em seu país se tratava de algo cilíndrico similar, mas menor do que o balão chinês derrubado pelos EUA.

Trudeau revelou que a trajetória do objeto tinha sido monitorada pelo Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano (Norad) durante 24 horas.

Fontes governamentais citadas pela emissora pública canadense CBC disseram que o objeto entrou no espaço aéreo do país depois de passar sobre o Alasca.

O objeto foi abatido no sábado por um míssil de infravermelho AIM-9X disparado por um caça F-22 dos EUA às 15h41, horário de Ottawa. O F-22 operava ao lado de aviões de caça canadenses CF-18 e um avião de patrulha CP-140 Aurora, também da Força Aérea Canadense.

Oficiais militares do Canadá disseram que o F-22 dos EUA foi encarregado de disparar o míssil porque no momento da emissão da ordem estava melhor posicionado para abater o objeto. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS