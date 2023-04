Em meio à visita oficial do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, aos Estados Unidos, os dois países acertaram um acordo que amplia a cooperação na área de armamento nucleares, diante da constante ameaça da Coreia do Norte.

Conforme comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira, 26, Seul participará mais ativamente da tomada de decisão dos EUA em relação ao potencial uso de armas nucleares na região. As duas potenciais também ampliarão a frequência de exercícios militares conjuntos.

“O presidente Biden e o presidente Yoon reiteram seu compromisso com a desnuclearização completa da Península Coreana e reafirmam que um teste nuclear da RPDC Coreia do Norte receberá uma resposta forte e resoluta da comunidade internacional”, alerta a nota.