Reprodução/TV – Imagem de outra interceptação

O Exército dos Estados Unidos derrubou neste domingo (12) outro objeto voador não identificado, desta vez sobre o Lago Huron, perto da fronteira com o Canadá. Foi o terceiro ovni abatido no País desde a última sexta (10) e o quarto em fevereiro. A informação foi divulgada pelos deputados Jack Bergamn e Elissa Slotkin, do estado de Michigan, onde o objeto foi abatido . A região teve restrição após os radares apontarem “anomalias” e os Estados Unidos e o Canadá considerarem os objetos uma ameaça. As autoridades de segurança acreditam que sejam balões.