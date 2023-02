A Coreia do Norte confirmou neste domingo, 19, o lançamento de mais um míssil balístico intercontinental e disse que o teste foi feito para reforçar sua capacidade de ataque nuclear contra seus rivais. O lançamento ocorreu no último sábado, 18, um dia antes dos exercícios militares anuais entre Estados Unidos e Coreia do Sul, que responderam com uso de caças e bombardeiros supersônicos de longo alcance.

O teste ICBM (abreviação de míssil balístico intercontinental em inglês), o primeiro teste de míssil da Coreia do Norte desde 1º de janeiro, indica que seu líder, Kim Jong-un, está usando os exercícios de seus rivais como uma chance de expandir o arsenal nuclear de seu país para obter vantagem em negociações futuras com os Estados Unidos. Um especialista diz que a Coreia do Norte pode tentar realizar exercícios operacionais regulares envolvendo seus ICBMs.

A KCNA, agência de notícias oficial do governo norte-coreano, disse que o lançamento do Hwasong-15 foi organizado de repente sem aviso prévio por ordem direta de Kim. Ainda segundo a agência, o lançamento foi projetado para verificar a confiabilidade da arma e a prontidão de combate da força nuclear do país.

Mais tarde neste domingo, os EUA enviaram bombardeiros B-1B sobrevoando a Península Coreana para treinar com caças sul-coreanos e americanos, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coréia do Sul, e acrescentou que o treinamento reafirmou o compromisso de segurança de Washington com a Coreia do Sul.

A Coreia do Norte é sensível à implantação de bombardeiros B-1B dos EUA, que são capazes de transportar uma enorme carga útil de armas convencionais.

O míssil norte-coreano foi disparado em um ângulo alto e atingiu uma altitude máxima de cerca de 5.770 quilômetros, voando a uma distância de cerca de 990 quilômetros por 67 minutos antes de atingir com precisão uma área pré-definida nas águas entre a Península Coreana e o Japão, completa a KCNA.

O lançamento de ângulo agudo foi aparentemente para evitar os países vizinhos. Os detalhes do voo relatados pela Coreia do Norte, que correspondem aproximadamente às informações de lançamento previamente avaliadas por seus vizinhos, mostram que a arma é teoricamente capaz de atingir o continente americano se disparada em uma trajetória padrão.

O lançamento do Hwasong-15 demonstrou a “poderosa dissuasão nuclear física” do Norte e seus esforços para “transformar sua capacidade de contra-ataque nuclear letal contra as forças hostis” em uma capacidade extremamente forte que não pode ser combatida, disse a KCNA.

Se a Coreia do Norte tem um ICBM com ponta nuclear em funcionamento ainda é uma fonte de debate externo, já que alguns especialistas dizem que o Norte não domina uma maneira de proteger as ogivas das severas condições de reentrada atmosférica. O Norte, porém, diz ter adquirido tal tecnologia.

O Hwasong-15 é um dos três ICBMs existentes na Coreia do Norte, todos os quais usam propelentes líquidos que requerem injeções pré-lançamento e não podem permanecer abastecidos por longos períodos. O Norte está pressionando para construir um ICBM de combustível sólido, que seria mais móvel e mais difícil de detectar antes de seu lançamento.

“Kim Jong-un provavelmente determinou que a confiabilidade técnica da força de ICBM de propelente líquido do país foi suficientemente testada e avaliada para permitir exercícios operacionais regulares desse tipo”, disse Ankit Panda, especialista do Carnegie Endowment for International Peace.

Chang Young-keun, especialista em mísseis da Korea Aerospace University na Coreia do Sul, disse que a Coreia do Norte parece ter lançado uma versão atualizada do Hwasong-15. Segundo Chang, as informações fornecidas pela Coreia do Norte mostraram que o míssil provavelmente terá um alcance potencial maior do que o Hwasong-15 padrão.

Em uma declaração no domingo, Kim Yo-jong, a influente irmã de Kim Jong-un, acusou a Coreia do Sul e os EUA de “mostrar abertamente sua perigosa ganância e tentar obter vantagem militar e posição predominante na Península Coreana”.

“Advirto que observaremos todos os movimentos do inimigo e tomaremos uma ação correspondente, muito poderosa e esmagadora contra todos os seus movimentos hostis a nós”, disse ela.

A Coreia do Norte tem criticado firmemente os exercícios militares regulares da Coreia do Sul e EUA como um ensaio de invasão, embora os aliados digam que seus exercícios são de natureza defensiva.

“Até agora, sabemos que qualquer ação tomada pelos EUA e pela Coreia do Sul – por mais justificada do ponto de vista da defesa e dissuasão contra o comportamento imprudente [da Coreia do Norte] – será interpretada e protestada como um ato de hostilidade da Coreia do Norte,” disse Soo Kim, analista de segurança da RAND Corporation, com sede na Califórnia. “Sempre haverá forragem para as provocações de armas [de Kim Jong-un].”

“Com armas nucleares a reboque e tendo dominado a arte da coerção e intimidação, Kim não precisa de ‘autodefesa’. Mas colocar os EUA e a Coreia do Sul como agressores permite a Kim justificar seu desenvolvimento de armas”, disse Soo Kim.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, disse que os EUA tomarão todas as medidas necessárias para garantir a segurança da pátria americana, da Coreia do Sul e do Japão. O Conselho de Segurança Nacional presidencial da Coreia do Sul disse que buscará fortalecer sua “esmagadora capacidade de resposta” contra uma potencial agressão norte-coreana com base na aliança militar com os Estados Unidos.

O disparo norte-coreano foi condenado pela Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, bem como pelo G7 e pela União Europeia (UE).

(Com agências internacionais)