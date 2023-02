O Pentágono anunciou um novo pacote de assistência de segurança à Ucrânia nesta sexta-feira, 24, que marca o primeiro aniversário da invasão pela Rússia, comprometendo-se a enviar mais US$ 2 bilhões em munição e uma variedade de drones de última geração para a batalha.

O anúncio veio dias depois de o presidente dos EUA, Joe Biden, fazer uma visita surpresa a Kiev e prometer apoio “inabalável” à Ucrânia. Na ocasião, Biden disse ao presidente Volodimir Zelenski e seu povo que “os americanos estão com vocês, e o mundo está com vocês”.

Em comunicado, o Pentágono disse que o pacote inclui armas para combater os sistemas não tripulados da Rússia e vários tipos de drones, bem como equipamentos eletrônicos de detecção de guerra.

O pacote inclui ainda recursos para munição adicional para os Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (Himars), projéteis de artilharia e munições para sistemas de foguetes guiados a laser. Considerando-se o último pacote, os EUA já comprometeram mais de US$ 32 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia desde a invasão pelos russos.

Biden tem uma reunião virtual programada para esta sexta-feira com outros lideres do G-7 e com Zelenski para “continuar coordenando nossos esforços para apoiar a Ucrânia e responsabilizar a Rússia por sua guerra”, segundo a Casa Branca. Fonte: Associated Press.