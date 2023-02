A família de Julia Faustina, jovem polonesa que ganhou notoriedade após criar uma conta nas redes sociais alegando ser Madeleine McCann, negou-se a fazer um exame de DNA para comprovar que ela é realmente parte da família polonesa – o que descartaria qualquer dúvida sobre ela ser a verdadeira Madeleine.

A negativa da família foi revelada por Fia Johansson, uma detetive particular que se apresenta como psicóloga e médium, ao tabloide britânico The Sun. Fia, que disse estar ajudando Julia a descobrir seu passado, defendeu que o exame de DNA com a família seria a maneira mais rápida e simples de descobrir se havia alguma chance da teoria da menina polonesa ser Madeleine, sem precisar envolver o casal McCann.

“Tenho conversado pessoalmente com a mãe de Julia e disse a ela que a deixaremos segura e protegida da maneira que ela precisar, mas ela ainda se recusa a fazer o teste. Ela afirma que tem a certidão de nascimento de Julia, mas nossa preocupação é que você possa falsificar facilmente esse tipo de documento”, disse Fia ao tabloide.

Embora se diga comprometida com o esforço de Julia, Fia admitiu ao tabloide que ainda “não tem ideia” da real identidade da jovem, e que o ideal seria não incomodar os pais de Madeleine.

Entenda o caso

Em 14 de fevereiro, uma jovem chamada Julia Faustina, de 21 anos, criou uma conta na rede social Instagram, na qual alega ser Madeleine. O perfil “@IAmMadeleineMcCann” (@EuSouMadeleineMcCann, em português) reuniu em menos de um mês 1,1 milhão de curiosos, que passaram a ouvir a versão apresentada por Julia.

Entre as “evidências” apresentadas pela jovem, estão fotografias de Madeleine e dela quando crianças, apontando semelhanças como uma pinta no lado esquerdo do rosto, o formato do rosto e do nariz, e lembranças vagas que diz ter da própria infância. No entanto, além da idade incompatível – Madeleine teria 19 anos, enquanto a jovem tem 21 – a família de Julia diz que ela sofre de problemas psiquiátricos e diz ter todas as provas e recordações que mostram que ela não é a menina desaparecida.