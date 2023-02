O G7 e a Austrália anunciaram nesta sexta-feira, 3, que o teto de preços sobre petróleo russo deve ser implementado neste domingo, 05, ou pouco depois. Em nota oficial, os países declararam que, a partir de hoje, formam uma “coalisão do teto de preços”, sob os objetivos de impedir lucros da Rússia com a guerra na Ucrânia e de ajudar a estabilizar a oferta global da commodity.

Segundo o comunicado, foram definidos em acordo dois níveis de preços para produtos derivados do petróleo russo: “premium-a-bruto”, que inclui diesel, gasolina e querosene; e “desconto-a-bruto”, que inclui produtos como óleo de combustível. O preço máximo de derivados premium será US$ 100 por barril, enquanto na categoria de desconto será de US$ 45 por barril.

Detalhes da implementação do teto de preços serão divulgados em breve, informa a nota.

A Colisão do Teto de Preços deve realizar revisão dos preços em março, para garantir a efetividade do mecanismo, e recomenda que países fora do acordo sigam os valores recomendados para “comprar petróleo e produtos petrolíferos russos com desconto”.