A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, argumentou, nesta segunda-feira, que as mudanças climáticas representam uns dos principais desafios macroeconômicos enfrentados pela comunidade internacional.

Em painel, Georgieva afirmou que o quadro demanda uma resposta que combine políticas adequadas, investimentos e inovação, além de financiamento. “Os países devem adotar políticas climáticas transformadoras e implementar reformas regulatórias e institucionais para ajudar a criar um ambiente propício para o financiamento climático privado”, disse.

A líder do FMI acrescentou que o Fundo Fiduciário para a Resiliência e Sustentabilidade (RST, na sigla em inglês) criado pela instituição demonstra o compromisso em lidar com a questão. “A demanda está forte, com cerca de 44 países interessantes em aderir aos programas já em vigor”, comentou.