Quase todos os voos no aeroporto de Colônia-Bonn e a maioria em Dusseldorf foram cancelados ou realocados nesta segunda-feira, 27, como resultado de uma greve que também afetava o transporte local, instalações de cuidados durante o dia e a administração local na região mais populosa da Alemanha.

O primeiro aeroporto citado informou que todos os 136 voos planejados para o dia (exceto dois) não partiriam ou chegariam no local, segundo a agência de notícias alemã DPA. Em Dusseldorf, apenas 89 dos 330 voos planejados ocorreriam como previsto, com a maioria dos demais cancelados.

A “greve de advertência” de um dia do pessoal do aeroporto ocorre em meio a negociações difíceis sobre pagamentos para funcionários dos governos federal e municipal no país e para o pessoal de segurança dos aeroportos. As paralisações previstas para hoje também devem afetar ônibus e bondes em partes do Estado da Renânia-Westfália do Norte, no oeste alemão, entre outros serviços. Sindicatos querem aumento de 10,5%, enquanto empregadores ofereceram 5% no total, em duas etapas, e um pagamento único de 2.500 euros por empregado – considerado insuficiente para os sindicatos. Fonte: Associated Press.