Reprodução

Um doador de espermatozoides está sendo processado depois de ter mais de 550 filhos. Jonathan Jacob Meijer, de 41 anos, é da cidade de Haia, na Holanda, e está sendo acusado de enganar mulheres. A Fundação Donorkind entrou com o processo para impedir que o homem continue fazendo a doação.

Segundo o jornal britânico The Mirror, a Sociedade Holandesa de Obstetrícia e Ginecologia colocou o nome de Meijer nos “alertas” pela primeira vez em 2017, em razão de sucessivas doações, que, na época, ele já tinha 102 filhos depois de doar em dez clínicas diferentes. O homem havia prometido não ultrapassar 25 filhos.

Após este período, ele estava em uma lista dos que não poderiam mais doar espermatozoides. No entanto, o holandês passou a fazer doações no exterior.

Eva, uma holandesa que teve um bebê em 2018, por meio do espermatozoide doado por Meijer, afirmou que não poderia ficar pensando nas consequências das diversas doações do homem. “Se eu soubesse que ele já tinha tido mais de 100 filhos, eu nunca o teria escolhido. Se eu pensar sobre as consequências que isso poderia ter para o meu filho, fico doente.”

Jonathan mantém um canal no YouTube e, segundo ele, produz conteúdos sobre “Cripto, investimento em dividendos, metais preciosos”.