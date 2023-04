Oito pessoas estão desaparecidas após o prédio em que viviam explodir e desabar na madrugada deste domingo, 9, perto do porto de Marselha, cidade no Sul da França. A explosão deixou montes de destroços em chamas e dificultaram as operações de resgate, disseram autoridades. Mais de 100 bombeiros se mobilizaram para apagar o fogo.

No início do dia, as autoridades pensavam que entre quatro e 10 pessoas poderiam ter ficado presas. A polícia não havia confirmado o aparente desaparecimento de uma nona pessoa que morava em um prédio ao lado. Cinco pessoas sofreram ferimentos leves com o desabamento, ocorrido pouco antes da 1h da manhã.

O prefeito de Marselha, Benoit Payan, disse que dois prédios ao lado com o que desabou foram parcialmente derrubados. Uma investigação foi aberta por lesão involuntária, pelo menos inicialmente, para evitar possíveis intenções criminosas. Uma explosão de gás estava entre os trilhos a serem verificados. Mas não foi possível averiguar por conta do calor do incêndio. Cerca de 30 edifícios na área foram evacuados.

O presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra Elisabeth Borne lamentaram o ocorrido no Twitter. “Penso nas pessoas afetadas e em seus familiares. As buscas continuam com recursos importantes implementados. Obrigado aos bombeiros e equipes de resgate mobilizadas”, escreveu Macron, na rede social. Fonte: Associated Press